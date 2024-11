Scontri tra tifosi in tribuna durante la partita Francia-Israele

agenzia

Intervengono gli agenti per placare le tensioni allo stadio

PARIGI, 14 NOV – Scontri in tribuna fra tifosi durante la partita Francia-Israele attualmente in corso allo Stade de France di Parigi. Secondo il sito internet del quotidiano Le Figaro, gli agenti della sicurezza sono dovuti intervenire per placare le tensioni durante il primo tempo della partita considerata ad alto rischio. Gli steward hanno innalzato un cordone di sicurezza in mezzo agli spalti. Allo Stade de France è quindi tornata la calma, prima dell’avvio del secondo tempo.

