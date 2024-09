Scuola: Bonetti (Az), ‘non aiuta a combattere abbandono scolastico’

agenzia

Roma, 19 set. “Quello sull’abbandono scolastico drammaticamente alto nel nostro Paese è un dato incontrovertibile. Siamo tra i peggiori in Europa ed anche nelle regioni più virtuose si registra una percentuale al di sopra della media Ue, con alcune prestazioni particolarmente negative nelle regioni del sud Italia. Il ddl Valditara non solo non migliorerà questo dato, ma peggiorerà l’abbandono scolastico, togliendo reali strumenti agli insegnanti per offrire un percorso realmente inclusivo e efficace”. Lo ha detto Elena Bonetti, vicepresidente di Azione, intervenendo in aula alla Camera sul disegno di legge in materia di valutazione degli studenti.

