Senato: aderisce a ‘Musei in Musica’, sabato sera apertura straordinaria di P.Madama

agenzia

Roma, 6 dic. Il Senato della Repubblica ha aderito all’iniziativa organizzata dal Comune di Roma ‘Musei in Musica’. Domani Palazzo Madama sarà dunque aperto al pubblico dalle ore 20 alle 24, in via straordinaria e, come sempre, gratuitamente. Chi è interessato alla visita dovrà ritirare un biglietto di accesso all’ingresso di Piazza Madama il giorno stesso dell’apertura al pubblico, dalle ore 19 in poi. Ciascun visitatore potrà richiedere, fino ad esaurimento, un massimo di due biglietti se adulto e un biglietto se minorenne, scegliendo un orario compreso tra le 20 e le 24 (ultimo ingresso alle ore 23.30, con intervalli di 30 minuti).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA