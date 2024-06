Senato: Biancofiore, ‘con cagnolino in ufficio, grazie a La Russa e Questori’

agenzia

Roma, 26 giu. “Nella scorsa legislatura il Parlamento ha introdotto all’articolo 9 della Costituzione il benessere dell’animale e dell’ ambiente e questo dettato della costituzione deve essere attuato e si deve iniziare, come aveva fatto il compianto presidente del Consiglio di Stato Frattini con un convegno a palazzo Spada, da piccoli significativi gesti , come il portare il cane nel proprio ufficio di parlamentare, affinché aumentino le sensibilità, le attenzioni e le opportunità. Siamo noi legislatori chiamati a fare le leggi per gli animali ed è una contraddizione in termini che poi l’animale non possa entrare nei nostri uffici personali. Il nostro auspicio è che l’animale domestico diventi soggetto di diritto e non oggetto”. Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Maie.