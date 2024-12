Senato: La Russa, ‘schermaglie in schieramenti allontanano elettori’**

agenzia

Roma, 30 nov. “Ci sono tensioni all’interno degli schieramenti: Cinquestelle nel campo progressista che rinfaccia qualcosa alla Schlein e anche nel campo di centrodestra qualche tensione tra Forza Italia e la Lega l’abbiamo vista e l’abbiamo letta. Sono schermaglie, a destra come a sinistra, che di solito non portano mai bene all’Italia. Alla fine credo che la chiarezza dei rapporti all’interno delle coalizioni e all’interno delle forze politiche sia un modo per avvicinare alla politica gli italiani”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando all’Assemblea nazionale di Noi moderati.