Serie A, turno favorevole alle big: Atalanta e Inter a bassa quota Napoli per il bis in trasferta

Gasperini punta all’undicesimo successo di fila e vede i tre punti a 1,25 contro l’Empoli. weekend in discesa anche per Inzaghi e Conte – Roma, 20 dicembre 2024 – Turno pre-natalizio favorevole per le big di Serie A . La diciassettesima giornata di campionato offre impegni in discesa per le prime della classe secondo i betting analyst: la sfida più insidiosa è probabilmente quella del Napoli , che dopo aver espugnato il campo dell’Udinese, cerca il bis in trasferta a Genova per mantenersi in scia all’Atalanta. Azzurri favoriti a 1,65 su Planetwin365, con il colpo rossoblù offerto a 5,50 e il pareggio a 3,65. Non sarà semplice per gli azzurri scardinare la difesa del Genoa , che dall’arrivo in panchina di Vieira è ancora imbattuto e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre uscite: in vantaggio, dunque, i segni Under 2,5 (1,70) e No Goal (1,74), rispetto ad Over 2,5 e Goal, proposti a 2,03 e 1,98. Anche il Napoli lontano da casa ha mostrato solidità difensiva, con solo due reti al passivo da settembre in poi: tra i risultati esatti comandano in quota lo 0-1 a 6,16 e lo 0-2 a 7,48. Lukaku affronta il suo avversario preferito in campionato: già sette gol in sei incroci contro i rossoblù. Un altro centro paga 2,45, mentre si sale a 4,25 per Neres e Politano . Sponda Genoa, la firma di Pinamonti , già autore di cinque gol in campionato, vale 4,75 volte la posta.

Il Napoli proverà quindi ad agganciare o superare in vetta l’ Atalanta , che è chiamata a non sbagliare in casa contro l’ Empoli . L’undicesimo successo consecutivo in Serie A viaggia a 1,25 su Planetwin365 , mentre il pari si gioca a 5,85. Il colpo dei toscani, che finora hanno collezionato ben 12 punti lontano dal Castellani, paga 11,00. Dopo i sei gol al Cesena in Coppa Italia, i bookie si aspettano un’altra vittoria larga della Dea, che in campionato ha già realizzato 39 reti: l’Over 2,5 parte avanti a 1,60 sull’Under 2,5, in lavagna a 2,20. Gasperini pronto a schierare l’artiglieria pesante: Retegui è in pole tra i possibili marcatori a 2,00, seguito a 2,30 e 3,00 da Lookman e De Ketelaere . I pericoli principali per la Dea si chiamano Esposito e Colombo , che in questo campionato hanno solo segnato in trasferta: i loro gol si giocano rispettivamente a 6,50 e 7,00.