Siccità: Bonelli, ‘Meloni ci incontri e ascolti nostre proposte, Sicilia in ginocchio’

Roma, 24 lug. “Siamo di fronte a Palazzo Chigi per ricordare a Giorgia Meloni che la crisi climatica non è un fatto ideologico, non è un capriccio, è purtroppo una drammatica realtà. In Sicilia la siccità sta desertificando i campi agricoli, gli agricoltori stanno estirpando i vigneti e stanno abbattendo gli animali perché non c’è acqua: una situazione drammatica”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, a margine di un flash-mob insieme agli altri deputati di Alleanza Verdi Sinistra davanti a Palazzo Chigi.