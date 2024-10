Sogei: Boccia, ‘governo spieghi in Parlamento accordo con Starlink su banda’

agenzia

Roma, 16 ott. “Ieri c’è stato l’arresto, per corruzione, del Dg di Sogei. Si tratta di una maxi-inchiesta, che tocca anche il referente di Elon Musk in Italia, su una società partecipata al 100% dal Mef e che detiene i dati di tutti i cittadini italiani. Dell’inchiesta si occuperà la magistratura, che sta indagando anche su alcuni appalti e relazioni con altre società. Relazioni che potrebbero riguardare anche Starlink, società di Elon Musk”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.