‘Sotto 9 euro è sfruttamento. Uniti per dignità lavoro’

agenzia

ROMA, 19 DIC – Pd, M5s e Avs hannodepositato alla Camera le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per il salario minimo di 9 euro l’ora. “Sotto 9 euro è sfruttamento. Uniti per la dignità del lavoro, destra fuori realtà. Non ci ferma nessuno! Ecco le firme per una legge d’iniziativa popolare per il salario minimo: sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento. Uniti con le altre opposizioni per una misura di giustizia e dignità che un destra fuori dalla realtà non vuole accettare”, scrive su X Chiara Braga, capogruppo Pd a Montecitorio. “Stamattina alla Camera abbiamo depositato le firme per la legge di iniziativa popolare sul salario minimo. In un momento in cui questo Governo pensa a spendere soldi per le armi, per il ponte sullo stretto, per aumentare gli stipendi dei ministri, noi diamo voce ai 4 milioni di lavoratori poveri, affinché siano garantiti almeno 9 euro lordi l’ora”, scrive su Fb il vice capogruppo del M5S alla Camera Agostino Santillo.

