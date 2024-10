Start up World Cup, le sfide dei progetti del futuro

agenzia

27 idee innovative in gara a Palermo

PALERMO, 12 OTT – I progetti del futuro sono stati presentati nel corso della semifinale della ‘Start up world cup’, che si è svolta al Terminal crociere del Porto di Palermo. All’evento organizzato da Pegasus Tech Venture società con sede nella Silicon Valley e col supporto dell’assessorato alle Infrastrutture e dell’Ars, hanno partecipato 27 start up selezionate tra centinaia, 14 sono italiane e 13 provenienti dall’area mediterranea. Aziende tecnologiche con ambizioni globali, che si interfacceranno con investitori proprietari di fondi miliardari. Il passo successivo sarà arrivare alla competizione finale in California, nell’ottobre 2025, per accaparrarsi il premio in palio: 1 milione di dollari. Organizzatore dell’iniziativa Francesco Cracolici, imprenditore trentenne palermitano che, dopo anni di esperienze lavorative in giro per il mondo, ha creduto nella realizzazione a Palermo della Start up world Cup. “Per la prima volta – spiega – la Sicilia smette di essere ai primi posti per il cibo e il turismo e diventa il centro dell’Innovazione e dei cervelli più innovativi al mondo. L’Africa, l’Asia e l’Europa sono connesse da fibre ottiche che passano per il 70% dalla Sicilia. L’Isola per la sua posizione strategica ha pertanto tutte le potenzialità per diventare l’hub di Innovazione del Mediterraneo”.

