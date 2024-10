Stellantis: interrogazione Misiani (Pd), ‘su vendita Comau azienda e governo spieghino’

agenzia

Roma, 11 ott “Perché Stellantis non ha comunicato per tempo al governo la vendita del pacchetto azionario della Comau al Fondo d’investimento OEP per consentire l’esercizio della golden power su un’azienda di così vitale importanza per il settore dell’automazione? E perché l’Esecutivo non ha comunque ritenuto di esercitare tale prerogativa?”. É quanto chiede il senatore Antonio Misiani, responsabile economia del Pd, con un’interrogazione rivolta alla premier Meloni e al ministro Urso, sottoscritta anche dai colleghi Martella e Franceschelli e da tutto il gruppo del Pd al Senato.