Stellantis: Iv, ‘Tavares e maggioranza fanno non guardarmi non ti sento’

Roma, 11 ott “Con Tavares e la maggioranza oggi abbiamo assistito a una riedizione di ‘non guardarmi non ti sento’. In questo gioco di incomunicabilità restano solo le incertezze per il futuro”. Lo dichiarano i senatori di Italia viva Silvia Fregolent ed Enrico Borghi in merito all’audizione dell’audizione del ceo del Gruppo Stellantis Carlos Tavares nelle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato.

“È preoccupante che non sia arrivata alcuna risposta alle tante preoccupazioni. Tavares non ha dato i numeri della produzione in Italia, non ha parlato di strategia industriale su Mirafiori né sul futuro dell’automotive nel nostro Paese, nulla sulla strategia di contenimento della Cina né sul rapporto Draghi per riportare l’Europa ad essere competitiva a partire proprio dall’automotive”, proseguono.