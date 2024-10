Stellantis: Misiani (Pd), ‘audizione Tavares deludente’

agenzia

Roma, 11 ott. “Una audizione deludente, da Tavares. Una analisi del mercato e delle prospettive dell’automotive europeo, nessun impegno concreto sull’Italia. Sullo sfondo, il progressivo disimpegno di Stellantis dall’Italia, con il crollo della produzione, l’impennata della cassa integrazione, l’esodo di migliaia di lavoratori e, da ultimo, la cessione ad un fondo americano di Comau, gioiello della robotica, operazione avallata colpevolmente dal governo Meloni”. Così il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd.