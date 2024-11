Sud: Meloni, ‘scommettere su orgoglio gente, assistenzialismo non è la risposta’

agenzia

Roma, 29 nov. “Bisogna scommettere sul valore e l’orgoglio della gente del Sud. Non ho mai pensato che la sfida fosse l’assistenzialismo come risposta: la grande sfida è mettere questi territori in grado di competere ad armi pari. E’ quello che stiamo facendo e i risultati stanno arrivando”, rivendica la premier Giorgia Meloni, intervenendo a Bari durante la cerimonia per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia.

