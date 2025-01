Tim: Stato deve 1 mld euro a Tim, corte d’Appello Roma non dà sospensiva (2)

agenzia

La decisione dei giudici arriva dopo aver letto la memoria della parte resistente Telecom Italia spa, rappresentata dagli avvocati Romano Vaccarella, Mario Siragusa e Stefano D’Ercole, dopo aver sentito le parti all’udienza del 16 dicembre 2024, e dopo l’udienza di due giorni fa, 20 gennaio 2025, in cui le parti sono state invitate a cercare un accordo transattivo e in cui il legale Vaccarella ha rappresentato la proposta della società: “uno sconto di 150 milioni di euro con pagamento rateizzato”, che però – si legge nel provvedimento della corte – “non ha avuto riscontro dalla parte ricorrente”.