Toscana: Fratoianni, ‘sinistra unita modello vincente anche per prossime regionali’

Roma, 26 giu. “Sei a zero, il successo straordinario di Vittoria Ferdinandi a Perugia , il risultato di Potenza, la conferma a Bari con Leccese e a Firenze con Sara Funaro e in tanto altri grandi e piccoli centri del Paese ci dicono che questa brutta destra al governo può essere battuta. E soprattutto questo è un risultato da consolidare a partire dalle regionali del 2025. E pensando già alle politiche”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un’intervista al Tirreno.

“In Toscana c’è un quadro diverso da quello uscito dalle ultime elezioni – prosegue il leader di SI – il prossimo governo della regione è difficile immaginarlo senza l’Alleanza Verdi Sinistra e il M5S. Bisogna partire da una proposta di programma attorno al quale costruire una coalizione e scegliere i profili dei candidati”.