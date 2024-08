Tregua estiva per i contribuenti, stop alle comunicazioni

agenzia

Fino al 31 agosto. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate

ROMA, 03 AGO – Italiani sereni sotto l’ombrellone: è scattato infatti lo stop a comunicazioni e inviti da parte dell’Agenzia delle entrate, salvo specifici casi di indifferibilità e urgenza. A partire da giovedì scorso, 1 agosto e fino a mercoledì 4 settembre, sono inoltre sospesi i termini per alcuni versamenti. Come indicato dal decreto Adempimenti – ricorda la stessa Agenzia sulla webzine FiscoOggi – quest’anno sono previsti due periodi di sospensione, in cui è precluso all’Agenzia l’invio di alcune tipologie di atti. Nel dettaglio dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre l’amministrazione fiscale non potrà trasmettere: le comunicazioni sui controlli automatizzati, le comunicazioni sui controlli formali, le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata, gli inviti all’adempimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA