Turismo: Mattarella, ‘bellezza italiana ha bisogno di luoghi vivi’**

Roma, 12 giu. “Vi è un rapporto diretto tra insediamenti abitativi e servizi. La bellezza italiana, le espressioni diffuse della nostra cultura, hanno bisogno di luoghi vivi, di presenze intergenerazionali, di creatività, di progettualità. La ‘densità commerciale’ suggerisce stato di salute dell’economia e vivacità della vita dei nostri centri. È un contributo indispensabile alla tutela e allo sviluppo del ‘senso dell’Italia’: questo trova nel turismo il suo più formidabile elemento promozionale, diretto com’è a sviluppare attenzione e interesse verso il nostro modo di vivere, i nostri prodotti, la nostra cultura, i nostri paesaggi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Assemblea della Confcommercio.