agenzia

Mosca, 16 ago. L’incursione dell’Ucraina nella regione di confine russa di Kursk è stata pianificata con la partecipazione della Nato e dei servizi speciali occidentali, ed è stata sollecitata dalla consapevolezza da parte di Kiev del suo imminente collasso. Lo ha affermato in un’intervista al quotidiano Izvestia l’assistente presidenziale russo Nikolay Patrushev, precisando che “è stato l’Occidente a portare la giunta criminale al potere in Ucraina. I Paesi della Nato hanno inviato armi e istruttori militari in Ucraina, continuano a fornire dati di intelligence e controllano le azioni dei gruppi neonazisti. L’operazione nella regione di Kursk è stata pianificata anche con la partecipazione della Nato e dei servizi speciali occidentali”.