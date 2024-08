Ucraina: Faraone, ‘bene Crosetto ma maggioranza ambigua, serve chiarezza’

agenzia

Roma, 1 ago. “L’analisi del ministro Crosetto è del tutto condivisibile ma la maggioranza deve far chiarezza al proprio interno troppe ambiguità sull’Ucraina”. Lo ha affermato Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, dopo l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sugli esiti del vertice Nato di Washington. “L’atteggiamento osservato dal Governo italiano a Washington -ha aggiunto- è corretto e opportuno. Ma sull’Ucraina la maggioranza ha un atteggiamento bifronte. Da un lato, Salvini dichiara che non bisogna inviare armi perché altrimenti si alimenta la guerra; dall’altro la Lega vota tutti i provvedimenti sugli aiuti. Questo atteggiamento è molto pericoloso perché Putin conta proprio sul fatto che con il tempo il fronte occidentale si sgretoli”.