Ucraina: Gualmini (Pd), ‘sì ad alleggerire restrizioni su uso armi in territorio Russia’

Roma, 19 set. “Voterò a favore della risoluzione sugli aiuti finanziari e militari all’Ucraina e a favore del punto 8, relativo all’alleggerimento delle restrizioni sull’uso delle armi per colpire target militari in territorio russo. Sto dalla parte della democrazia e della difesa della libertà. Non sto dalla parte dei Vannacci, dei Bardella, dei Patrioti e dei filoputiniani ormai presenti in dosi massicce al parlamento europeo”. Così l’eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini, sui social.

