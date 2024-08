Ucraina, media: da Bielorussia aiuti militari a russi nel Kursk

agenzia

"Richiesta urgente" di Putin a Lukashenko

ROMA, 14 AGO – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato il trasferimento di equipaggiamento militare alle forze armate di Mosca per rinforzi nella regione russa di Kursk e in altri settori della linea del fronte con l’Ucraina, riferisce il media locale Belnovosti. La consegna sarebbe legata a “una richiesta urgente da parte russa” a causa delle perdite e della mancanza di equipaggiamento nell’oblast di Kursk e in altre aree, riferisce Belnovosti citando una fonte anonima del Ministero della Difesa bielorusso.

