Ucraina: Mosca, ‘cooperazione umanitaria col Vaticano continui’

agenzia

'Occidente distruttivo, posizione S.Sede equilibrata e misurata'

ROMA, 23 GEN – Mosca spera che la collaborazione con il Vaticano in ambito umanitario sulla situazione riguardante l’Ucraina continui: lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing. Lo riferisce la Tass. “Con la partecipazione personale attiva dell’inviato di pace papale alla soluzione pacifica in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, 16 dei nostri militari feriti sono tornati in Russia nell’ambito di due recenti scambi di prigionieri di guerra russo-ucraini. Ciò è avvenuto il 30 dicembre 2024 e il 15 gennaio di quest’anno. Speriamo di continuare questa cooperazione costruttiva e produttiva con il Vaticano sulle questioni umanitarie”, ha affermato Zakharova. “In mezzo all’agenda distruttiva dell’Occidente collettivo volta a infliggerci una sconfitta strategica, come si dice, l’Occidente collettivo che, essenzialmente, ha scatenato una guerra ibrida contro la Russia e provocato un conflitto in Ucraina, spicca la posizione equilibrata e misurata del Vaticano, così come la posizione personale di Papa Francesco che aspira a contribuire personalmente alla risoluzione di questo problema”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA