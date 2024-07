Ucraina: Orban a Mosca da Putin, sfida all’Ue/Adnkronos

agenzia

La visita a Mosca è la prima di un leader europeo da quando il cancelliere austriaco Karl Nehammer si recò nella capitale russa nell’aprile del 2022. Fallì il tentativo di convincere Putin a porre fine alla guerra. “L’appeasement non fermerà Vladimir Putin. Solo l’unità e la determinazione apriranno la strada a una pace complessiva, giusta e duratura in Ucraina”, dice ora via social la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. E adesso, afferma un diplomatico europeo interpellato dal Financial Times, “con un simile incontro la presidenza ungherese finisce prima di iniziare realmente” e “purtroppo lo scetticismo dei Paesi membri dell’Ue era giustificato”. “Tutto per promuovere gli interessi di Budapest”, taglia corto.

La visita di Orbán nella capitale russa “si svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia”, precisa l’Alto Rappresentante Josep Borrell, in una nota in cui sottolinea che “Orbán non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell’Ue per visitare Mosca” e il primo ministro ungherese “non rappresenta quindi in alcun modo l’Ue”. La presidenza di turno dell’Ue “non ha il mandato di interagire con la Russia per conto dell’Ue” e “nessuna discussione sull’Ucraina può aver luogo senza l’Ucraina”, diceva ieri via social il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.