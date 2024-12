Ucraina: Orban, ‘la guerra finirà nel 2025’

agenzia

Budapest, 24 dic. Il conflitto armato in Ucraina terminerà nel 2025. Ne è convinto il primo ministro ungherese Viktor Orban in un’intervista al quotidiano Magyar Nemzet. “La guerra finirà nel 2025. Finirà o con un accordo di pace o con il crollo di uno dei belligeranti”, ha affermato il premier, sottolineando che “America ed Europa hanno speso circa 300 miliardi di euro per la guerra “.

“Con questi soldi, avremmo potuto ottenere un rapido aumento del tenore di vita in tutta Europa. Avremmo potuto portare tutti i Balcani al livello di sviluppo europeo. Avremmo potuto frenare la migrazione e costruire un sistema di difesa europeo completamente nuovo. Ma questi soldi sono stati sprecati”, si è lamentato Orban, secondo cui le ostilità in Ucraina hanno portato solo morte e distruzione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA