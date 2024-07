Ucraina: Zelensky, ‘possiamo recuperare i nostri territori attraverso la diplomazia’

agenzia

Kiev, 31 lug. “I negoziati potrebbero porre fine al conflitto se la Russia lo vorrà. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un’intervista ai media francesi, dicendosi ottimista sul fatto che “attraverso la diplomazia, possiamo recuperare i nostri territori”. Zelensky ha poi rinnovato i suoi appelli ad un sincero aiuto da parte dei partner europei e americani, in un contesto “difficile sul fronte”.

Quanto alla mancata partecipazione all’inaugurazione delle Olimpiadi, Zelensky afferma che avrebbe risposto “con piacere all’invito di Emmanuel Macron, ma il nostro Paese sta attraversando un periodo difficile. I russi stanno colpendo il nostro territorio. A loro non importa che le Olimpiadi si stiano svolgendo proprio adesso. Colpiscono le nostre infrastrutture energetiche da diversi mesi”. “Senza dubbio possiamo definire le Olimpiadi un evento politico – aggiunge – ma per me è soprattutto una grande festa. Per tutti gli atleti, ovviamente, e per la Francia, in primis. Per la nostra squadra, partecipare ai Giochi Olimpici in tempo di guerra è già una vittoria. Ma per il nostro Paese non è una festa”.