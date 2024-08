Udinese: a Runjaic mancheranno sia Pizarro che Sanchez

agenzia

Si profila spazio per i nuovi acquisti Karlstrom ed Ekkellenkamp

UDINE, 22 AGO – Dovevano essere gli assi della campagna acquisti estiva e, invece, sono entrambi fermi ai box e non si sa quando saranno disponibili. Si tratta dei due attaccanti cileni dell’Udinese, Damian Pizarro e Alexis Sanchez, il primo considerato, a soli 19 anni, un baby fenomeno in Sudamerica, il secondo, quasi 36 anni, beniamino dei tifosi, tornato dopo 13 stagioni in Friuli. Nel frattempo, in vista della gara interna con la Lazio, Kosta Runjaic riflette sull’opportunità di inserire in mediana i nuovi acquisti Karlstrom ed Ekkellenkamp, considerate le sofferenze del reparto nella prima giornata, a Bologna. Per il resto, difesa confermata – nonostante Perez continui a sentire sirene portoghesi – mentre sulle fasce ci sono ancora ballottaggi. Davanti, Brenner e capitan Thauvin supporteranno Lucca, con Davis, in ritardo di condizione dopo l’ennesimo infortunio muscolare, pronto a subentrare ma solo per uno spezzone di gara. Scalpita anche lo spagnolo Iker Bravo: anche per lui potrebbe esserci spazio a partita in corso.

