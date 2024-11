Udinese: dubbi in difesa per Runjaic in vista del Genoa

agenzia

Torna Kristensen, in avanti ballottaggio Thauvin-Lucca

UDINE, 28 NOV – Per il lunch match casalingo di domenica con il Genoa, i dubbi di mister Kosta Runjaic sono legati a chi sostituirà lo squalificato Bijol al centro della difesa. Il candidato sembra essere Giannetti, con inserimento a destra di Kabasele e a sinistra di Kristensen, per un reparto completamente nuovo rispetto a quello che ha affrontato l’Empoli. Resiste anche la candidatura di Tourè e pure Ebosse ha pienamente recuperato dall’infortunio. Ballottaggio anche a centrocampo, con Atta, Zarraga ed Ekkelenkamp a contendersi una maglia. Davanti, Davis sembra certo di partire titolare: al suo fianco c’è il duello tra capitan Thauvin e bomber Lucca, per formare eventualmente un attacco pesante. Assenti per infortunio Payero – ne avrà per alcune settimane – e Sanchez, per il quale ormai l’obiettivo potrebbe essere l’inizio del nuovo anno, avendo appena ripreso da capo la preparazione.

