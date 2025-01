Udinese: Ebosse va in prestito in Polonia

agenzia

Il difensore reduce da un grave infortunio al ginocchio

UDINE, 29 GEN – L’Udinese ha comunicato di aver ceduto in prestito, fino a fine stagione, Enzo Ebosse allo Jagiellonia, club che milita nella massima divisione polacca. Ebosse, 25 anni, difensore francese naturalizzato camerunense, è reduce da un gravissimo infortunio al ginocchio accaduto nel febbraio del 2023. Da allora ha disputato solo qualche spezzone di gara, circostanza che ha portato il club friulano alla decisione di cederlo in prestito in Polonia perché ritrovi il ritmo gara. Stamani sono attese novità anche su Tourè: saranno comunicati gli esiti degli accertamenti al ginocchio dopo l’infortunio nei primi minuti del match con la Roma, si ipotizza anche per lui un lungo stop.

