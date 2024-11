Udinese: problemi al ginocchio, Payero out almeno un mese

agenzia

Trauma nel corso dell'allenamento per il centrocampista

UDINE, 22 NOV – Il centrocampista argentino dell’Udinese Martin Payero ha subito un trauma in un allenamento in vista della partita di lunedì a Empoli, riportando un’elongazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore – fa sapere il club friulano – ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà a disposizione nelle prossime settimane. Secondo quanto si è appreso, sarà out per circa un mese.

