Udinese: tanti rientri in vista della trasferta a Bergamo

All'appello manca solo Sanchez, tornerà dopo la sosta

UDINE, 07 NOV – L’Udinese si avvicina al lunch match di domenica con l’Atalanta con tanti rientri: in difesa, il tecnico Runjaic avrà solo l’imbarazzo della scelta, con Tourè che ha scontato la squalifica e Kristensen che ha smaltito il problema al polpaccio. Per la prima volta da inizio campionato, il reparto sarà al gran completo. Anche a centrocampo c’è abbondanza: anche Atta è tornato in gruppo e ci sono varie opzioni per il tecnico tedesco. Davanti, con capitan Thauvin che sta tornando in piena forma, si disputano un posto Lucca e Davis, ma anche il giovane Pizarro ha fatto il suo esordio in Italia, in una gara della Primavera, e ora spera di conquistarsi uno sprazzo di gara a Bergamo, al pari dell’altro baby talento, Iker Bravo. Di fatto, l’unico indisponibile è Sanchez, che dovrebbe tornare dopo la sosta: probabile il suo esordio – a sei mesi dall’ultima gara con l’Inter – nella sfida interna con il Genoa di inizio dicembre. Buone notizie arrivano anche da Deulofeu, anche se non è inserito nella rosa dei bianconeri in attesa di tornare idoneo: a due anni esatti dal terribile infortunio di Napoli, il fantasista sui social sta lanciando messaggi di speranza che lasciano presagire una possibile ripartenza della carriera.

