Ue: Foti, ‘Meloni fa interessi italiani e non vuol essere spettatore’

agenzia

Roma, 28 giu. “La richiesta di pagamento della sesta rata del Pnrr, pari a 8,5 miliardi di euro, è l’ennesima dimostrazione di efficienza e tempestività da parte del Governo Meloni. Chi in queste ore pensa di colpire quest’ultimo, cianciando di marginalità sulle nomine, non ha ancora capito che l’unico obbiettivo di Giorgia Meloni è fare gli interessi degli italiani, senza più essere mero spettatore di scelte altrui”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.