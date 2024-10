Ue: Malan, ‘difficile negare aumento peso politico italiano’

agenzia

Roma, 15 ott. “È molto difficile negare l’aumento del peso politico dell’Italia a livello sia europeo sia internazionale. Un peso che deriva dai successi ottenuti in questi due anni del Governo Meloni grazie ad un lavoro coerente, ragionevole, costante. Un’azione, quella dell’Esecutivo, che è stata accompagnata da un suffragio da parte dei cittadini nelle elezioni che si sono susseguite dopo il voto alle politiche, e mi riferisco alle elezioni regionali e a quelle europee. Non solo sondaggi, quindi, ma risultati autentici e tangibili che mostrano un consenso derivante dai tanti risultati raggiunti di cui sarebbe lungo fare l’elenco”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.