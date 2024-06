Ue: Meloni, ‘ci batteremo per l’Italia forti di quel che siamo, si faccia gioco squadra’

agenzia

Roma, 26 giu. “Siamo uno Stato fondatore, la terza economia, la seconda manifattura, la terza per popolazione, oggi possiamo contare sulla ritrovata stabilità politica e una stabilità economica che ci hanno consentito di scrollarci di dosso i troppi pregiudizi di cui eravamo vittime. Forti di ciò che siamo e di ciò che l’Italia può ambire ad essere, mi auguro che si possa agire con compattezza e fare gioco di squadra per assicurare che la nostra nazione sia rappresentata al meglio negli incarichi di vertici dell’Unione europea”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.