Ue: Meloni, ‘riportato green deal a pragmatismo e buonsenso’

Roma, 30 mag. “Il lavoro che dobbiamo portare avanti in Europa non è finito ma è necessario che le buone ragioni dell’Italia abbiamo sempre più forza e ascolto nei contesti europei. E’ una sfida che possiamo vincere tutti insieme, governo, istituzioni, associazioni di categorie e parti sociali. Possiamo essere decisivi anche su molti altri dossier che arriveranno in futuro per costruire un’Europa più giusta, più attenta alle istanze dell’economia reale, più vicina alle imprese e ai lavoratori. E’ quello che intendiamo fare”. Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio indirizzato all’assemblea di Confapi.