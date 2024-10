Ue: Nardella, ‘Orban smantella agricoltura familiare a favore oligarchi’

agenzia

Roma, 8 ott. “La presidenza ungherese afferma che durante la sua presidenza dell’Unione sarà data priorità e sostegno ai piccoli agricoltori e alle famiglie, ovvero quello che noi chiediamo, però chiedo come intendiate sostenerli se il governo Orban lavora sistematicamente da anni per smantellare l’agricoltura familiare, permettendo che la terra si accumuli nelle mani di poche persone, oligarchi legati alla sfera politica”. Così nel suo intervento a Strasburgo l’europarlamentare Pd e coordinatore dei socialisti nella commissione Agricoltura, Dario Nardella, rivolgendosi al ministro ungherese dell’Agricoltura.

“In che modo – prosegue – pensate di affrontare i problemi dell’agricoltura in tutta Europa se il modello che voi portate avanti in Ungheria è all’opposto di quello che noi chiediamo? E come farà la presidenza ungherese a garantire un uso trasparente ed equo dei fondi della Pac quando è stato ammesso di avere usato dei trucchi per sottrarre all’Unione europea fondi destinati all’adattamento climatico per scopi d’irrigazione?”.