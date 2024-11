Ue: Palmisano (M5s), ‘confermiamo nostro no a Fitto’

agenzia

Roma, 12 nov “Un anno e mezzo di lista d’attesa per fare un’ecografia, quasi 10 ore per andare in treno da Lecce a Reggio Calabria, mamme che non possono riprendere a lavorare perché non ci sono abbastanza posti negli asili nido. La gestione del PNRR del Ministro Fitto presenta enormi lacune”. Lo ha detto Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 stelle, durante l’audizione del commissario candidato Raffaele Fitto.

“Questo strumento era ed è l’occasione per affrontare tutti questi problemi del Sud Italia e di molte altre Regioni europee, ma la gestione Fitto ci racconta che l’Italia è penultima in Europa nell’assorbimento della spesa, il 32% degli appalti pubblici è in ritardo, il 53% delle opere non è stato nemmeno avviato. Da Commissario europeo Fitto non potrebbe che bocciare il Ministro Fitto che ha gestito il PNRR in questo modo”, ha proseguito.