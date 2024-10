Ue: pressing Meloni su rimpatri sicuri rifugiati siriani, ‘sia priorità’

agenzia

Roma, 17 ott. Nel corso degli scambi avuti oggi a Bruxelles e in occasione del Vertice Med9 della scorsa settimana a Cipro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sostenuto quanto indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo dell’aprile 2024, ovvero la necessità di creare le condizioni per un rimpatrio sicuro, dignitoso e volontario in Siria dei rifugiati siriani così come definito da UNHCR. L’esigenza emersa già in aprile oggi è ancora più pressante, rimarcano fonti italiane, visti gli sviluppi regionali che stanno spingendo centinaia di migliaia di rifugiati siriani presenti in Libano, ma anche decine di migliaia di cittadini libanesi a cercare riparo in Siria. Il ritorno sicuro, dignitoso e volontario in Siria dei rifugiati siriani deve costituire una nostra priorità.