Umbria: M5S, ‘interrogazione a Ue su caso Tesei e depenalizzazione abuso ufficio’

Roma, 7 nov. “La delegazione del Movimento 5 Stelle ha presentato, a mia prima firma, una interrogazione sull’impatto della depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio in Italia. Il caso umbro che vede coinvolta la presidente di Regione Donatella Tesei e l’assessore regionale alla programmazione europea, indagate per abuso d’ufficio in un’inchiesta sull’utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo rurale, non può essere ignorato dalla Commissione europea”. Lo annuncia Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.