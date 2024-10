Umbria: Maraio (Psi), ‘Proietti risolleverà regione governata male dalla destra’

agenzia

Roma, 22 ott “Stefania Proietti è l’unica candidata Presidente in grado di risollevare le sorti dell’Umbria”. Lo ha detto Enzo Maraio, segretario del Psi, intervenendo alla presentazione della lista Umbria futura a Perugia insieme a Stefania Proietti, Carlo Calenda e Salvatore Piro, vice segretario del Pri.

“Negli ultimi anni tutti gli indicatori legati allo sviluppo regionale e all’assistenza alle persone hanno registrato segnali negativi. Sulla sanità si vincerà la sfida delle elezioni regionali: da un lato c’è chi preferisce e finanzia, dal governo regionale al nazionale, quella privata e dall’altro chi vuole alimentare una sanità pubblica e gratuita per tutti. Se dovesse vincere la Tesei non meravigliamoci se in futuro al pronto soccorso ci chiederanno la carta di credito invece della tessera sanitaria”, ha proseguito Maraio.

“La coalizione che sostiene la Tesei ha trovato il proprio punto di sintesi anche con Bandecchi: personalmente mi vergognerei a condividere qualsiasi percorso con una persona che con disinvoltura sputa addosso ai suoi concittadini e tratta la sua candidatura per avere un posto di governo”, ha aggiunto.

“La nostra lista rappresenta una vera novità e sarà la vera sorpresa che rafforzerà la candidatura autorevole di Stefania Proietti. Una lista che, come fatto in Emilia Romagna, mette insieme anche in Umbria diverse sensibilità politiche, accomunando la tradizione socialista, con quella liberale, repubblicana e civica”, ha detto ancora Maraio.