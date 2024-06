Ungheria: media, ‘partito Orban è il maggiore inserzionista su Google della Ue’

agenzia

Budapest, 9 giu. Il partito Fidesz del primo ministro ungherese Viktor Orban è il più grande inserzionista di Google nell’Ue e ha promosso narrazioni di disinformazione anti-occidentali nel periodo precedente alle elezioni europee. Lo ha riferito il media ucraino European Pravda, citando un rapporto del centro analitico indipendente Political Capital, secondo cui, Fidesz e i suoi politici hanno speso 2 milioni di euro tra il 31 dicembre 2023 e il 1° giugno 2024. Al contrario, tutti i 14 partiti di opposizione ungheresi hanno speso complessivamente 764.558 euro.