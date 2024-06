UNGUESS rafforza la propria footprint internazionale unendo le forze con Ferpection

agenzia

Ferpection, realtà francese attiva dal 2014 nel campo della User Research, entra così nell’orbita di UNGUESS a partire dalla prima metà del 2024, segnando la nascita di un nuovo leader Europeo nel mercato della ricerca per la User Experience e la Software Quality

MILANO, 27 giugno 2024UNGUESS, (unguess.io/it/) la prima piattaforma in Italia a utilizzare la metodologia del crowdtesting per effettuare test da cui ottenere feedback rilevanti ed efficaci provenienti da una community di utenti reali, ha annunciato la nascita di un nuovo gruppo europeo leader nel mercato della Software Quality e della User Experience attraverso l’acquisizione di Ferpection, azienda di consulenza leader nella UX Research, attiva nel mercato francese con un portfolio clienti di primario standing, con aziende del calibro di L’Oréal, LVMH, Air France, Matmut, Clarins, e SANEF.

Con questa operazione, UNGUESS punta a consolidare la propria presenza in Francia, ampliando la propria rete commerciale ed espandendo l’offerta di prodotti di Ferpection facendo leva sui servizi Quality e Security di UNGUESS. I clienti di Ferpection potranno inoltre beneficiare della piattaforma e dell’architettura tecnologica di UNGUESS, servendosi anche del crowd dinamico e globale proprietario per il recruiting di tester. In aggiunta, Ferpection metterà a fattor comune la propria consolidata expertise in soluzioni impact-driven per le organizzazioni che hanno a cuori gli aspetti di Corporate Social Responsibility (CSR), tra cui l’eco-design, l’inclusività e l’accessibilità.

«Siamo molto felici di avere Ferpection al nostro fianco come partner strategico nel mercato francese» ha commentatoLuca Manara, Ceo di UNGUESS. «il team di Ferpection ha dimostrato di saper mantenere una posizione di leadership nel mercato della UX Research in Francia creando valore per i propri clienti non solo in Francia ma anche a livello internazionale. Stavamo cercando un team di esperti con una visione affine, che ci aiutasse a mantenere viva la fiamma di UNGUESS e potesse beneficiare delle nostre ambizioni per raggiungere nuovi traguardi. Questa operazione rappresenta senza dubbio un passo significativo nel nostro piano di espansione internazionale: un passo che non sarebbe stato possibile senza la fiducia continua dei nostri investitori nel round di finanziamento di oltre 10 milioni completato lo scorso gennaio».

«Quando abbiamo incontrato Luca e il team di UNGUESS – ha commentato Thibault Geenen, Fondatore e CEO di Ferpection – siamo rimasti sorpresi da ciò che avremmo potuto realizzare insieme a livello europeo. UNGUESS ha adattato la propria piattaforma per fornire servizi sia in ambito QA che UX. Nel frattempo, Ferpection ha gradualmente ridotto il focus sulla sua piattaforma per concentrarsi sui servizi offerti al cliente. È stato come se due team si riunissero di nuovo. Tuttavia, forse il valore più singolare che abbiamo in comune è la nostra ossessione per creare valore soprattutto attraverso l’esperienza umana, un elemento che vedo sempre più clienti richiedere. Prima si poteva fornire la tecnologia o il servizio. La verità è che ora i clienti hanno bisogno di entrambi».

I numeri di UNGUESS

Il perfezionamento dell’acquisizione di Ferpection segue un periodo di forte sviluppo per UNGUESS, che ha chiuso un primo trimestre del 2024 record per volume di ricavi e ordini, a conferma dei risultati raggiunti nel 2023, anno aperto con l’aumento di capitale e chiuso con una crescita organica di oltre il 30%. L’obiettivo per il 2024 è di superare i 10 milioni di fatturato raggiungendo il breakeven operativo. Come citato da Luca Manara, UNGUESS aveva chiuso un round di finanziamento da oltre 10 milioni proprio a inizio 2023, guidato da FITEC e a cui avevano preso parte anche gli investitori già presenti nell’assetto societario, in particolare P101 SGR con i suoi due veicoli Programma 102 e Italia 500, gestito in delega per Azimut, Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori e Club Italia Investimenti 2.

https://ferpection.com/en/

https://unguess.io/it/

