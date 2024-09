Unicredit ha in totale il 9% di Commerzbank e può salire

agenzia

'Se necessario chiederemo l'ok a superare soglia del 9,9%'

MILANO, 11 SET – UniCredit è al 9% in Commerzbank dopo l’acquisizione della quota del 4,5% messa in vendita dal governo tedesco e non è escluso che possa salire ancora. La banca italiana ha annunciato nel comunicato “di aver acquisito una partecipazione azionaria pari a circa il 9% del capitale sociale di Commerzbank. “Il 4,49% – sottolinea la banca – è stato acquistato nell’ambito di un’offerta di accelerated book building condotta per conto della Repubblica Federale di Germania, in linea con l’intenzione di quest’ultima di ridurre la propria partecipazione in Commerzbank, mentre il resto era stato acquistato mediante operazioni sul mercato”. L’istituto guidato da Andrea Orcel aggiunge, inoltre, che “presenterà alle autorità competenti, se e quando necessario, le istanze autorizzative per poter eventualmente superare la soglia di partecipazione del 9.9% in Commerzbank.

