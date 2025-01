Universiadi, braciere acceso con un drone innescato da Chiellini

agenzia

In 10mila a cerimonia apertura Giochi invernali aperta da Allevi

ROMA, 14 GEN – Tutto esaurito all’Inalpi Arena di Torino per la cerimonia di apertura delle Universiadi 2025. In diecimila ad assistere all’apertura dei giochi invernali, caratterizzata da uno spettacolo unico e travolgente. Tanti artisti che hanno colorato di suoni, emozioni la partenza di questo evento mondiale. Standing ovation per la performance magica di Giovanni Allevi, che ha lanciato un grande messaggio ai giovani partendo dalla sua malattia fino al senso della condivisione e dello sport. A portare il tricolore Carolina Kostner seguita dalla sfilata degli atleti azzurri e via via tutte le altre delegazioni che hanno ascoltato il messaggio del ministro dello sport Andrea Abodi. 2500 gli atleti che disputeranno le 500 medaglie in palio e per la prima volta presenti anche le discipline paralimpiche. L’accensione del braciere nel centro di Torino con un drone innescato dall’ultimo dei tedofori Giorgio Chiellini. Piena la soddisfazione espressa dal direttore artistico Walter Rolfo per “FISU World University Games Winter”, che fino al 23 gennaio prevede 90 titoli da conquistare in varie discipline e in 6 diverse località: Torino, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice, Bardonecchia e Sestriere che vedranno intense giornate di gara nelle quali lo sport, l’arte, la musica e la cultura si fondono per celebrare l’unione e la fratellanza tra le diverse culture. Rolfo anche Maestro di Cerimonie e conduttore dell’evento, affiancato da Alessandro Marrazzo per la regia e lo show design e Luciano Cannito in qualità di Artistic Consultant and Choreography Supervisor. L’inaugurazione tanto attesa segnerà l’inizio di una settimana di competizioni, unite ad una opportunità di integrazione e riflessione. La serata è culminata con il Giuramento degli Atleti e degli International Technical Officials (ITO), per poi raggiungere appunto il momento clou: l’Accensione della Fiaccola. Tedofori d’eccezione – Carolina Kostner, Stefania Belmondo, Carlotta Gilli e Giorgio Chiellini – che hanno portato appunto la Fiamma attraverso l’arena, fino a un drone luminoso che l’ha presa simbolicamente in volo per illuminare Piazza Castello e accendere il Braciere: un gesto simbolo di cambiamento e speranza per il futuro.

