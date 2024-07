Università: Patuanelli, ‘taglio di 173 mln, possibile aumento tasse studenti’

agenzia

Roma, 17 lug. “Un taglio di 173 milioni di euro per gli atenei italiani mette a rischio non solo gli stipendi dei ricercatori e dottorati, già ora troppo bassi rispetto al costo della vita, ma anche la sostenibilità degli atenei stessi, che spesso non hanno altre fonti di finanziamento alternative a quella pubblica. C’è il rischio concreto che ci sia un aumento delle tasse per gli studenti”. E’ questo il commento del capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli sulla bozza del decreto del Miur sul Fondo per il finanziamento ordinario alle università.