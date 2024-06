Usa a Hezbollah, ‘non in grado di fermare attacco Israele’

agenzia

Media: 'Hochstein ha trasmesso messaggio chiaro di Biden'

TEL AVIV, 25 GIU – Gli Usa hanno avvertito gli Hezbollah di non essere in grado di fermare un attacco israeliano in Libano. Lo riportano sia ‘Politico’ sia ‘Axios’ secondo cui l’inviato speciale per il Medio Oriente Amos Hochstein ha tramesso – nel suo ultimo viaggio in Libano – un messaggio chiaro ai miliziani sciiti, alleati dell’Iran, da parte del presidente Biden. Le fonti citate dai due media hanno poi sostenuto che Washington aiuterà Israele in caso di reazione degli Hezbollah. Se poi ci saranno razzi e missili sulle città israeliane, Washington – hanno detto – “potrebbe orientarsi verso un sostegno militare più diretto”.

