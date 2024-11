Usa: Biancofiore, ‘felice per vittoria Trump, alleanza si rafforzerà’

agenzia

Roma, 6 nov. “Sono felice per la vittoria del neo Presidente Trump, che ho sostenuto anche 8 anni fa. Il popolo americano ha parlato in modo chiaro e molto deciso assegnando al 47 esimo presidente una vittoria schiacciante che nessuno aveva voluto prevedere non sapendo ascoltare il cuore profondo degli Usa e regalandogli quella rivincita che tutti i neocon del mondo attendevano con trepidazione. I repubblicani vincono nel voto popolare, riconquistano anche il Senato e vincono alla Camera e sappiamo quanto valga per la rapidità delle decisioni avere la maggioranza nel Parlamento”. Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi Moderati, Maie.