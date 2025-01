Usa: Cbs, ‘recuperati 30 corpi dopo incidente aereo, trovata scatola nera’

agenzia

Washington, 30 gen. Almeno 30 corpi recuperati a seguito dell’incidente fra un aereo dell’American Airlines e un elicottero militare. Lo ha riferito una fonte delle forze dell’ordine alla Cbs, aggiungendo che “gli investigatori si stanno concentrando sul motivo per cui l’elicottero stava volando in quella posizione e a quella altitudine in quel momento”.

Mentre le ricerche dei corpi e di eventuali sopravvissuti proseguivano durante la notte – scrive l’emittente americana – resti umani e detriti venivano trascinati a riva, sul lato della Virginia del fiume Potomac, aggiungendo che l’aereo si è spezzato in più pezzi e si trova a una profondità di 1,5-2,5 metri.