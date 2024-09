Usa: Conte, ‘Trump o Harris? No a test progressismo su candidati altro Paese’

agenzia

Roma, 4 set. “Non ho mai detto che sono a favore di Trump. Io ho risposto a una domanda precisa: se Trump vince la democrazia Usa è in pericolo? Tutti i turbo atlantisti diranno che non c’è più la democrazia negli Stati Uniti? Continueranno a essere turbo atlantisti acritici, come noi non siamo mai stati”. Così Giuseppe Conte a Fanpage. “Dire che se non vince la sinistra non c’è democrazia è un ragionamento che non accetto. Il governo che prende il voto degli elettori è legittimato a governare”.