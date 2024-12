Usa criticano Hong Kong, campagna repressione transnazionale

agenzia

Ricercati sei attivisti pro-democrazia in esilio all'estero

NEW YORK, 26 DIC – Gli Stati Uniti condannano la “repressione transnazionale” del governo di Hong Kong, che ha annunciato una ricompensa per avere informazioni che possano portare al fermo di sei attivisti pro-democrazia in esilio all’estero. Una misura che è una forma di “repressione transnazionale che minaccia la sovranità degli Stati Uniti, i diritti umani e le libertà fondamentali”, afferma il Dipartimento di Stato.

